Per la rassegna naturalistica Ben-essere in natura, domenica 3 settembre alle ore 8.30, il Parco Campo dei Fiori vi aspetta per un'occasione di volontariato ambientale all'ex cava Donati alla Rasa.

Con le GEV del parco, Legambiente Varese e con l'aiuto dei volontari di Campo dei Fiori siamo noi, verranno effettuate diverse attività, tra cui la sistemazione di canaline, il taglio della vegetazione del luogo e la verniciatura delle staccionate.

Il ritrovo è presso il parcheggio gratuito davanti al Centro Parco Villaggio Cagnala e la fine delle attività è prevista alle ore 12 circa.

Per info e iscrizioni visita la pagina del parco.