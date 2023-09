L'Ente di gestione per i Parchie la Biodiversità - Romagna ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di funzionario tecnico – profilo geologo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento "InPA" al link www.inpa.gov.it, entro e non oltre le ore 23.59

del giorno del 30 Settembre 2023.