Due eventi partecipati contro l’uso illegale del veleno nell’ambito del progetto Life Egyptian Vulture

Fermare l'uso illegale del veleno per proteggere le specie protette tra cui il capovaccaio, un raro avvoltoio in pericolo di estinzione. E' questo il focus di due incontri promossi da Federparchi che si svolgeranno il 5 e il 7 settembre nell'ambito del progetto Life Egyptian Vulture. Il 5 settembre l'incontro si svolgerà nel Parco Nazionale del Pollino nel Comune di Rotonda (PZ) presso il complesso monumentale Santa Maria della Consolazione, alle ore 17, con la partecipazione della presidente ff del parco nazionale. L'evento in Sicilia, il 7 settembre, si terrà a Campobello di Mazara (TP) presso il palazzo Comunale, ore 17, con rappresentanze delle istituzioni locali e del mondo associativo. Gli incontri saranno occasione per approfondire con le istituzioni locali, le associazioni territoriali e il mondo della filiera agroalimentare i pericoli dell'utilizzo in forme illegali del veleno ad uso agricolo e le necessarie azioni per la tutela del capovaccaio.

I due appuntamenti della Federparchi precedono il convegno conclusivo del progetto Life che svolgerà a Matera dal 19 al 21 settembre.

Sulla necessità di contrastare l'uso illegale del veleno, l'attività di Federparchi nell'ambito di Life Egyptian Vulture (Life16 NAT/IT/000659, Azione-E3) si è concretizzata in numerose iniziative sul territorio interessato dal progetto (Gravine di Matera, parco nazionale Appennino lucano; parco nazionale del Pollino, Orsomarso; Vallone S. Elia; parco nazionale della Sila; Parco delle Madonie e Campobello di Mazara). Numerosi sono stati gli incontri porta-a-porta con aziende della filiera agroalimentare e altri stakeholders, che hanno avuto momenti di sintesi in quattro incontri partecipativi con il coinvolgimento anche delle istituzioni locali, del mondo produttivo e associativo dei territori. Gli eventi si sono svolti il 21 novembre 2022 a Cefalù (PA) presso Parco Regionale delle Madonie; il primo dicembre 2022 a Marsico Nuovo (PZ) presso il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese; il 24 marzo 2023 al Comune di Paludi (CS); il primo aprile 2023 a Sasso Barisano (Matera) presso il Parco Murgia Materana. La partecipazione degli enti parco è stata sempre assidua e costruttiva ed ha prodotto proposte di ulteriori iniziative a tutela della biodiversità e sottoscrizione protocolli specifici per la tutela del capovaccaio.

Il progetto Life Egyptian Vulture nasce per mettere in atto misure che possano evitare l'estinzione in Italia del capovaccaio, una rara specie di avvoltoio, e per consolidarne la ripresa registrata negli ultimi anni alle Isole Canarie. La Federparchi è stata parte attiva del progetto, iniziato nel 2017, impegnandosi, fra l'altro, nelle attività di sensibilizzazione per il contrasto all'uso illegale del veleno, che costituisce una delle principali cause di pericolo per la specie.

Gli incontri svolti nell'ambito del progetto sono stati l'occasione per manifestare piena disponibilità di tutti i soggetti coinvolti a contribuire per evitare qualunque utilizzo fuori norma del veleno, ma anche a promuovere azioni per una piena presa di coscienza dell'importanza, anche per le attività economiche e produttive, della tutela della biodiversità a partire dalle specie protette come il capovaccaio.

In allegato i programmi dei due appuntamenti