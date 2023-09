Una giornata dedicata all'esperienza diretta e alla conoscenza delle funzioni preventive e terapeutiche del bosco e dei popolamenti di pino silvestre nell'area ZSC (Zona Speciale di Conservazione) di Monte Duro a Vezzano sul Crostolo (RE), nel Paesaggio protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde.

Si tratta dell'iniziativa "Respirare la Foresta" in programma sabato 9 settembre a partire dalle ore 9, con il ritrovo dei partecipanti presso la sede della Polisportiva di Montalto di Vezzano (via Cà dei Miotti 1) e la successiva partenza verso Cà di Casino, alle pendici del monte Duro, dove si svolgerà una camminata in compagnia della dottoressa Sara Nardini, psicoterapeuta ed esperta in aromaterapia, che proporrà esercizi di rilassamento, respirazione e meditazione per amplificare gli effetti benefici della terapia forestale o "bagno di foresta".

Il bagno di foresta è una pratica nata in Giappone (Shinrin Yoku). Si svolge camminando, in modo tranquillo e rilassato, con piccole soste che consentono di attivare i nostri sensi e godere più profondamente dell'immersione in natura. I boschi del monte Duro, in particolare, si connotano per la presenza di estesi popolamenti di pino silvestre, con significative concentrazioni di terpeni (composti organici volatili emessi da queste conifere), ideali per lo svolgimento di questa particolare terapia benefica per l'organismo umano (per saperne di più: "Terapia Forestale una collaborazione tra Club Alpino Italiano e Consiglio Nazionale delle Ricerche", testo scaricabile gratuitamente al link https://csc.cai.it/argomenti/terapia-forestale/).

Info e prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente e fino ad esaurimento posti: Parchi Emilia Centrale tel. 337 1486039 ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it

VEDI PROGRAMMA