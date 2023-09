Il presidente Santini: l'orso marsicano simbolo di conservazione, uno sfregio al lavoro di anni per la tutela della biodiversità

"L'orso marsicano è uno dei simboli della conservazione nel nostro Paese. Questo è uno sfregio al lavoro di tanti anni che ha portato l'Italia ad essere la nazione europea con la più importante biodiversità. Per questo Federparchi si costituirà parte civile in un eventuale procedimento giudiziario per l'uccisione dell'Orsa Amarena."

E' quanto afferma il presidente di Federparchi Luca Santini commentando l'uccisione dell'Orsa Amarena in Abruzzo.