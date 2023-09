Domenica 10 settembre nel Parco Boschi di Carrega

Domenica 10 settembre alle 16,30 il primo appuntamento della rassegna "Uscite d'autunno in natura per famiglie" nel Parco Boschi di Carrega per allestire, con foglie, legnetti e altro materiale naturale, uno speciale raccoglitore, custode dei reperti più preziosi.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto Regionale "La scuola in Natura" promosso da Arpae Emilia Romagna e realizzato da Parchi del Ducato con ESPERTA Impresa sociale.

L'iniziativa è gratuita e adatta a famiglie con bambini dai 3 anni.

L'appuntamento è domenica 10 settembre 2023 alle 16.30 presso il parcheggio di via Case Nuove (dietro il Ristorante I Pifferi) - Sala Baganza (PR). Il termine è previsto per le 18.30.

Percorso: giro ad anello con partenza e arrivo al cancello di Ponte Verde.

Info e prenotazioni a Esperta Srl 347/4018157 entro il giorno precedente.