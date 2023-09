Una splendida e gratuita festa di compleanno martedì 09 settembre

Il MUMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità a Salsomaggiore Terme (PR) nel Parco dello Stirone e del Piacenziano martedì 05 settembre 2023 compie 3 anni e organizza una splendida giornata ricca di iniziative per bambini piccoli e grandi.

PROGRAMMA

ORE 17 LABORATORIO DI ACQUARELLI CON SIMONA

Simona Visconti è la nostra fidata insegnante di acquerello. In occasione del compleanno del MuMAB vi insegnerà come far comparire magicamente una foglia o un fiore su un foglio. Laboratorio da fare a coppie un grande e un piccolo (a partire dai 5 anni)

ORE 18 LABORATORIO DI STAMPA CON LEGO DOTS

Tra i tanti laboratori gratuiti, potrai anche cimentarti nella stampa del tuo bigliettino personalizzato! Potrai provare la fantastica pressa della nostra Daniela e stampare la tua piccola grafica creata usando i lego dots o la gomma crepla. Laboratorio da fare a coppie un grande e un piccolo (a partire dai 5 anni)

ORE 19.30 PICNIC AL MUMAB

Dopo i laboratori del pomeriggio ci stenderemo insieme nel prato di fronte alla tana del tasso! Dovrai portare le tue vettovaglie e l'occorrente per stenderti nel prato, al termine della cena mangeremo insieme il dessert offerto da noi e dalla nostra balena Giorgia.

ORE 21 STORIE AL BUIO CON LELE, L'ESPLORATOR CORTESE

Lele Esplorator Cortese, cantastorie amante della natura arriva con il suo impermeabile, il telo da stendere a terra e uno zainetto antipioggia pieno di storie! Che animali si incontrano al buio nella notte? Che rumori si sentono?

Tutti gli eventi e i laboratori in programma sono gratuiti.

Info e prenotazioni millepioppi.it e tel. +39 0524 583595