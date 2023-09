Al Parco Oglio Nord torna la rassegna "Essenze di Fiume" per l'autunno 2023 con un calendario ricco di eventi, escursioni, laboratori e spettacoli, diversificato per tutte le età e gli interessi.

Domenica 10 settembre alle ore 15 ci sarà Calzini: riciclo gioco e fantasia in cui calzini vecchi e usurati verranno trasformati in bambole per giocare. Sempre lo stesso giorno, alle ore 17, si terrà lo spettacolo sia per adulti che per bambini, FOLLIES, Diego Baraccani durante il quale verranno mostrati in un unico evento tutte le arti di strada.

Sabato 16 settembre alle ore 10, ci sarà una Passeggiata cinofila al parco in cui si potrà scoprire il Parco Oglio Nord insieme al proprio cane, guidati da esperti educatori cinofili che affronteranno temi come la conduzione, la gestione e la lettura del cane.

Domenica 17 settembre alle ore 10, con YOGA-TREK si intraprenderà un'escursione nel bosco, lungo il fiume e fino ad una radura che sarà il luogo per una sessione di yoga adatta a tutti; sulla stessa tipologia di eventi, alle ore 10.30 si svolgerà Qi Gong e Tai Chi, arti antiche e millenarie caratterizzate dalla lentezza del movimento, dalla respirazione e dall'ascolto. A conclusione della giornata, alle ore 17 Anna Marteghini, con Noccioli di albicocca, vispe Terese e Don Chisciotti, si esibirà in una performance di poesia con la partecipazione di Enzo Cecchi.

Per scoprire come partecipare e per avere maggiori informazioni su questi e molti altri eventi dei fine settimana autunnali, visita la pagina di Parco Oglio Nord oppure scaricala brochure allegata.