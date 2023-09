Il Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia, il campionato promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale che riunisce le gare di "trail running" nei Parchi dell'Appennino, questa volta è andato in scena nel suggestivo scenario della Pietra di Bismantova, nel comune di Castelnovo né Monti sulla montagna reggiana, con lo svolgimento, domenica 3 settembre, della 6a tappa rappresentata proprio dal "Trail della Pietra".

I percorsi di gara validi per il Circuito sono stati tre e hanno visto alla partenza ben 440 atleti complessivi così distribuiti: 83 nella "37 km", 185 nella "23 km" e 172 nella "13 km".

Si sono aggiudicati la competizione "Inferno" di 37 chilometri Patric Gaspari (Runcard) in 3:48:38 e Dinahlee Calzolari (Team Mud&Snow ASD) in 4:37:33. La gara media "Purgatorio" di 23 chilometri è stata vinta da Alessio Gatti (Team Mud&Snow ASD) in 2:01:50 e Chiara Lelli (GSA Cometa) in 2:23:55. Infine il "Paradiso" di 13 chilometri ha visto sul podio più alto Federico Rondoni (libero) in 1:05:42 e Isabella Morlini (Atl. Reggio ASD) in 1:16:50.

Le classifiche complete sono reperibili su: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=55793

Il prossimo e conclusivo appuntamento per gli atleti sarà con la 7a e ultima tappa del Circuito sabato 30 settembre, di nuovo nel territorio modenese del Parco del Frignano, nel comune di Pievepelago, con l'ATK Bindings Lago Santo Skyrace.