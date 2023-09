Attività, subentri, Comitato Tecnico Scientifico, Consulta direttori e parte civile per uccisione dell’orsa Amarena

Attività della Federparchi, subentri al Consiglio Direttivo, costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e della Consulta dei direttori, costituzione come parte civile per l'uccisione dell'orsa Amarena. Questi i punti principali discussi dal Consiglio Direttivo della Federparchi che si è riunito il 6 settembre a Roma, in presenza e online, presso il Centro Congressi Carte Geografiche.

In apertura dei lavori il presidente Luca Santini ha illustrato le attività svolte dalla Federazione negli ultimi mesi soffermandosi in particolare sulle proficue interlocuzioni avute prima con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, presente anche la capo segreteria del ministro dott.ssa Roberta Spada, e successivamente con il sottosegretario alla aree protette Claudio Barbaro, con il suo capo segreteria avv. Ettore De Conciliis. Il presidente di Federparchi ha anche espresso soddisfazione per il proseguimento della collaborazione della Federazione con il Ministero.

Santini ha anche relazionato sull'importante incontro privato avuto il 21 luglio scorso con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Camaldoli. In quella data Mattarella aveva ricevuto, prima del convegno, solo Santini e la ex ministra della Giustizia Marta Cartabia. Santini ha riportato i suoi ringraziamenti al Capo dello Stato per la sensibilità espressa più volte sui temi della tutela della natura e della biodiversità.

Il Consiglio si è poi occupato della surroga, dovuta alla scadenza del mandato, per il presidente del parco di Pantelleria Salvatore Gabriele. Al suo posto subentra, con voto unanime del Direttivo, Marco Visconti, nuovo presidente dell'ente RomaNatura.

E' stata ampia la discussione sulla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. Il nuovo organismo, varato dal recente Congresso, dovrà svolgere funzioni di analisi e supporto per le attività della Federparchi. Si è ragionato sui diversi profili da coinvolgere, che dovrebbero provenire dal mondo accademico, da quello della ricerca e dalle stesse aree protette. Il CTS dovrebbe essere varato in occasione della prossima riunione del Consiglio.

Successivamente è stata affrontata la riattivazione della Consulta dei direttori e la necessità di rendere pienamente operativa la rappresentanza dei vertici tecnici delle aree protette, anche in considerazione del ruolo che essi svolgono negli enti con minore dotazione organica, come molti parchi regionali e aree marine protette. Il Consiglio ha approvato, sempre alla unanimità, la proposta di affidare a Antonino Miccio, attuale direttore della Amp Regno di Nettuno, l'attività di costituzione della nuova Consulta dei direttori. Miccio dovrà operare in sinergia con Rocky Malatesta, vicepresidente Federparchi con delega alle Aree marine protette e Marco Mastriani del Consiglio Direttivo.

Infine, tra gli argomenti di maggior rilievo, è stata ratificata alla unanimità la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario per l'uccisione dell'orsa Amarena nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Il presidente Santini, nell'illustrare la proposta, ha sottolineato che, nel merito della vicenda, spetta alla magistratura accertare fatti e responsabilità. E' tuttavia compito della Federparchi la necessità di agire sempre con il giusto equilibrio per far rispettare la natura e tutelare specie ed ecosistemi, "vanno evitati – ha affermato il presidente di Federparchi - atteggiamenti integralisti di ogni tipo. Resta la gravità del fatto essendo l'orso, al pari dello stambecco, il simbolo della conservazione in Italia. Non a caso entrambi rappresentano i due parchi centenari che hanno fatto da battistrada nelle attività di tutela della biodiversità in Italia."