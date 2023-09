In Gazzetta ufficiale, in vigore dal 13 settembre

E' in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore dal 13 settembre il decreto num. 116 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente il Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

