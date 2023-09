La mostra immersiva "Nella mente del lupo", realizzata nell'ambito del progetto LIFE WolfAlps EU, arriva a Milano! sará visitabile da lunedì 11 settembre al 15 ottobre presso lo @Spazio Isola-Set di Regione Lombardia (P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano).

In cosa consisterà quest'esperienza immersiva? sará un modo nuovo e coinvolgente di riflettere sui temi della coesistenza fra umani e lupi, sperimentando cosa significa "sentirsi nei panni dell'altro"; grazie alla tecnologia immersiva e ad un approccio sensoriale ed empatico, verrete trasportati in un posto magico, in cui vivrete e capirete come funziona la mente degli animali.

Cosa é stato pensato per le scolaresche e le famiglie? un'attività didattica "Il lupo tra leggenda e realtà": un percorso, adatto a bambini dai 6 anni in su, che ha lo scopo di far conoscere il lupo.

La visione durerá 15 minuti circa e l'ingresso è consentito a gruppi di 10 persone per volta.

ingresso:gratuito

* Nei giorni di apertura negli spazi espositivi, oltre alla mostra immersiva, sono previste attività didattiche per le scuole (giorni feriali), per le famiglie (weekend) ed una conferenza scientifica.

Per maggiori informazioni