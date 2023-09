Osservazione gratuita delle stelle nel Parco Boschi di Carrega

Il cielo stellato è l'altra metà del paesaggio e al pari delle altre bellezze naturali deve essere tutelato, protetto e conosciuto.

Il Casinetto si trova in un ottimo punto lontano dai centri abitati. Quindi, sfruttiamo le ultime serate estive per osservare il cielo stellato, sia a occhio nudo che con il telescopio.

Durante la prima parte della serata, con l'aiuto di un esperto, impareremo a leggere la mappa celeste, prodotta con un programma dell'Osservatorio di Arcetri (FI) e continueremo all'esterno nella suggestiva cornice del Parco Boschi di Carrega a guardare il cielo.

L'iniziativa si svolge sabato 16 settembre 2023 dalle ore 21.15 alle ore 23.00 in occasione della Giornata Mondiale per la Preservazione dello Strato di Ozono presso il Casinetto ed è aperto a tutti (massimo 20 partecipanti).

In caso di maltempo l'evento verrà posticipato.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando Googol all'indirizzo info@googol.it.

Il Casinetto si trova nel centro del Parco Boschi di Carrega in Via Olma, 2 a Sala Baganza (PR).

E' possibile raggiungere il Casinetto in autonomia oppure alle ore 21 una guida vi attende al parcheggio in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza per raggiungere insieme il centro parco.

Come raggiungere il Casinetto:

Il parcheggio più vicino è in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza. Da qui è possibile raggiungere il Centro Parco passando sia dalla strada sterrata (Via Olma) che raggiunge gli uffici sia dal sentiero che parte dal Bar Ristoro Ponte Verde (Via Zappati).