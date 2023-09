Folta delegazione dal Libano per sviluppare rapporti di cooperazione per la tutela della natura e della biodiversità

Federparchi ha preso parte all'incontro con rappresentanti delle aree naturali protette del Libano per uno scambio di esperienze finalizzato ad una migliore gestione delle aree naturali protette. L'incontro è stato promosso dall'Istituto Oikos di Milano, membro del Comitato Italiano IUCN, nell'ambito del progetto Step4Nature - Stepping up Nature Reserves Capacity, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), attuato dal Ministero dell'Ambiente del Governo Libanese e implementato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). L'incontro, svoltosi l'11 settembre presso il Centro Congressi Cavour di Roma, è stato aperto dal direttore di Federparchi Francesco Carlucci e da un'ampia relazione di Corrado Teofili, sempre Federparchi, che ha illustrato i vari aspetti del sistema italiano delle aree naturali protette. Hanno inoltre partecipato, oltre ad una folta delegazione dei parchi libanesi, Andrea Gennai, direttore del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, e Tonino Miccio direttore dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno (Ischia e Procida).

Il progetto mira al rafforzamento della gestione sostenibile delle aree protette in Libano da un punto di vista istituzionale, socio-economico e tecnico, con l'obiettivo di migliorare le capacità gestionali delle aree protette nel Paese. I temi affrontati hanno spaziato dall'attività di ricerca sulle diverse componenti della biodiversità, all'identificazione degli ecosistemi maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici, sino al rafforzamento delle politiche governative nonchè all'uso sostenibile delle risorse e al turismo sostenibile, argomento trattato in uno specifico intervento della Federparchi in riferimento alla diffusione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS).

"E' necessario sviluppare una forte cooperazione fra le aree protette del Mediterraneo, – sostiene Raji Maasri, della società Mores, uno degli animatori del progetto – la tutela degli habitat naturali non è solo una necessità per la conservazione degli ecosistemi, ma deve rappresentare, anche per la sponda sud del Mediterraneo, una opportunità per la diffusione di modelli di sviluppo sostenibile".

Iacopo Sinibaldi, della AICS, ha illustrato l'attività di supporto dell'Agenzia a progetti di collaborazione in campo ambientale come quello che ha consentito di realizzare l'incontro tra i parchi di Italia e Libano.

Nell'ambito dell'incontro vi è stata ampia convergenza di tutti i partecipanti sulla necessità di rafforzare la cooperazione Libano e Italia anche sui temi della tutela della natura e degli ecosistemi anche al fine di una efficace gestione e delle Riserve Naturali del Libano.