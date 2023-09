parchi sommersi

La compagnia teatrale milanese OYES presenta "Parchi Sommersi"!

Quando? domenica 17 settembre 2023;

Dove? A Campino (strada delle Gambe), Cologno al Serio (BG);

A che ora?

ore 15.00 alle ore 17.00 alle ore 19.00.

Che cos'é "Parchi Sommersi. Parco del Serio"? è un progetto speciale per "Natura & Cultura 2023", una passeggiata interattiva per spettatori con cuffie wireless.







teatrodesidera.it

347 1795045



-Partecipazione gratuita su prenotazione per max. 35 persone a turno.



*Per prenotare, è necessario iscriversi al link indicato sulla pagina del sito di Natura & Cultura.

Per maggiori informazioni, cliccare qui