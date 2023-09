appuntamenti del 16 e 17 settembre 2023

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

L'Ufficio Turistico, causa lavori presso l'Ingresso di Ponte Verde, dal 25/7 è stato spostato presso gli Uffici di Borgo Castello da martedì a venerdì e negli Uffici di Fruizione nei fine settimana e festivi, con i seguenti orari, in vigore dal 1° di settembre:

Da Martedì a Venerdì 10 – 12/ 14 – 17

Sabato 9 – 13 / 14 – 16:30 Domenica 9 – 13/ 13:30 – 16:30

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

PARCO DI STUPINIGI

Domenica 17 Settembre 2023 dalle 10:00 alle 12:00

L'autunno bussa alle porte del bosco - Passeggiata autunnale

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA GROTTE DI PUGNETTO

Visita alle grotte di Pugnetto con il Gruppo EXPLORA del Cai di LANZO

MANDRIA

Attenzione! Il Ciabot degli Animali sarà CHIUSO fino al 16 settembre compreso

Sabato 16 settembre '23

A Cascina Brero dalle 10 alle 19 Festival Olistico - per il benessere di corpo, mente e spirito

Risveglia i tuoi sensi con un bagno di Natura: ingresso e visite guidate al percorso barefooting "La Foresta in Punta di Piedi"

Cascina Brero nel mese di SETTEMBRE è aperta il giovedì, venerdì, sabato e domenica con attività e novità per tutta la famiglia! Non è necessario prenotare, a meno che non siate un gruppo numeroso!

Dalle ore 17 CorrinFESTA - 9°Edizione

Dall'Ingresso di Druento alle ore 21.00

l Bramito-Voci Nella Notte - Escursione notturna autunnale nel Parco La Mandria

Nei giorni di apertura della Cascina è inoltre possibile visitare la mostra allestita in occasione del 40° anniversario della Rivista Piemonte Parchi:

http://www.parchireali.it/parco.mandria/iniziativa.php?id=106953

Sport

Riprendono a settembre gli appuntamenti del sabato mattina per correre ed allenarsi insieme nel Parco!

SABATO 16 (alle ore 7) e DOMENICA 17 (alle ore 9.30) ecco gli appuntamenti

Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali