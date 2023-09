...dalla storia centenaria ad una nuova visione del futuro

I Parchi Nazionali Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, con le Aree Protette della Regione Piemonte, che festeggiano i 40 anni della rivista Piemonte Parchi, vi invitano a un fine settimana di riflessione sui grandi temi ambientali e le sfide per il futuro.

22 settembre 2023 - Le scuole Incontrano i Parchi nel cuore verde a due passi da Torino al Parco Naturale La Mandria

(iscrizioni entro il 18 settembre)

23 settembre 2023 - Incontro pubblico alla Reggia di Venaria - "L'uomo di fronte ai cambiamenti climatici: dalla consapevolezza alle scelte"

(iscrizioni entro il 18 settembre)

24 settembre 2023

Al Parco della Mandria tante attività sul campo alla scoperta della natura! Ingresso Ponte Verde

Per tutta la giornata sarà possibile avere informazioni, svolgere attività e ritirare materiale promozionale einformativo presso i punti informativi dei Parchi.

Alle ore 9 dall'Ingresso di Ponte Verde "Children's Walk For Hope" (La passeggiata dei bambini, per la speranza)

Per il terzo anno consecutivo la "Christina Noble Children's Foundation" - un'organizzazione che assiste in Vietnam e Mongolia i bambini più vulnerabili - organizza la passeggiata per raccogliere fondi a favore dei bambini a rischio di "traffico di esseri umani".

Alle ore 10 "Pillole dei Parchi" presso Sala Scudieri a Borgo Castello - Approfondimento tematico "Il valore ecologico dei grandi alberi vetusti e la sfida del cambiamento climatico"

Dalle ore 10 alle 16 "Movimenti d'istinto" stand Parchi Reali - davanti a Borgo Castello - partenze ogni 30'

Il personale del Parco La Mandria presenterà nel proprio stand il progetto "Lo Sport nei Parchi è Naturale" il cui maggior sostenitore è Fondazione Compagnia di San Paolo. Un istruttore sportivo accompagnerà il pubblico in alcuni punti del parco di particolare valore naturalistico, dove si potrà svolgere attività sportiva. Allo stand sarà possibile ritirare un buono per noleggiare (a tariffa promozionale) una bicicletta e svolgere la stessa attività in autonomia e su due ruote all'interno del Parco.

Noleggio bici: Rent Bike/Cascina Prato Pascolo

Dalle ore 10 alle 18 "Mostra Micologica Autunnale" presso Cascina Brero

Un'ottima occasione per scoprire le meraviglie che boschi e prati ci riservano in autunno. Sarà possibile osservare e confrontare dal vivo le principali specie di funghi, corredate da schede con il nome scientifico, quello popolare con note sulla commestibilità, tossicità ed ambiente di crescita.

Alle ore 11 e alle ore 15 dall'Ingresso di Ponte Verde - Breve escursione guidata con i guardiaparco - "Il valore ecologico dei grandi alberi vetusti e la sfida del cambiamento climatico"

Programma completo: www.100anniparchi.it