Il paesaggio riguarda le interazioni tra terra, natura e uomo e anche le connessioni tra passato, presente e futuro. "Omaggio al nostro paesaggio, dove la natura e le persone si incontrano in armonia", è il titolo della prossima Conferenza internazionale di Europarc federation che si terrà a Leeuwarden in Olanda dal 3 al 6 ottobre e che segnerà anche i 50 anni di attività di Europarc. Il meeting sarà occasione per cercare di rispondere agli importanti sviluppi in materia di aree protette, salute, clima e sviluppo sostenibile alla luce della sfida della transizione ecologica. Le iscrizioni sono aperte sino al 21 settembre

