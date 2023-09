La prima serata dedicata al lupo di quest'anno (segue la prima organizzata il 17 novembre 2017) presso la sede del Parco, dal titolo "Il lupo all'Oglio Sud? Perchè no?"



Di lupi non se ne parlava ancora, ma eravamo certi che sarebbero arrivati presto anche in pianura!



Cominciamo una serie di incontri sul lupo sempre con Mauro Belardi, che cercherà di stimolare domande, curiosità, smontare dicerie e fake news sul comportamento di questo controverso nostro "vicino" di casa.

Quando? venerdí 29 settembre 2023

A che ora? Dalle 21 alle 23.

La serata sará libera e gratuita;

e Sarà possibile raggiungere la cascina Le Bine in auto;

in auto; Parcheggio: nei pressi della Locanda Zanzarina d'Oro (vicino al ponte sul fiume) e di percorrere a piedi la sterrata di circa 1.5 km.



*Questa iniziativa è inserita nel calendario IL VALORE DEI PARCHI IN CONNESSIONE, voluto da FEDERPARCHI per ricordare i 40 anni dalla LR 86/83 di istituzione di parchi e riserve.*

Per maggiori informazioni, cliccare qui#mce_temp_url#