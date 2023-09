Programma e registrazione per il Convegno promosso con Federparchi

Segnalazione specie invasive, programmi di forestazione e compensazione che generano valore, sostenibilità, innovazione tecnologica; ma anche strategie per collegare sinergicamente i vari soggetti della filiera della tutela della biodiversità. Se ne discuterà il 29 settembre in un convegno nazionale promosso dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Federparchi, appuntamento ore 9.30 alla Villa presidenziale del parco..

L'iniziativa ha lo scopo di approfondire le buone pratiche di cittadinanza attiva sviluppata nel Parco per proporle sul territorio nazionale. Lo scopo è una riflessione su un modello di partecipazione attiva nel supporto alla gestione dei Parchi e delle aree protette come bene comune da valorizzare, salvaguardare e ripristinare per migliorare la tutela degli ecosistemi.

In allegato il programma completo dei lavori.

Link per la registrazione