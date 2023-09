Presentazione di due libri a tema scienza e Natura

Torna come ogni anno a Fidenza (PR) la rassegna "Terre INcognite" con il suo ricco calendario di incontri dedicati all'ambiente. Quest'anno le parole chiave sono: "Territori – comunità - democrazie".

Anche il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità ospiterà due interessanti presentazioni.

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 alle ore 16

Manifesto per una educazione libera alla scienza

Nicola Pitrelli e Maria Chiara Tallacchini presenteranno il loro libro "Manifesto per un'educazione civica alla scienza".



NICO PITRELLI - Responsabile dell'Unità relazioni con i media e comunicazione della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste e direttore del Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" presso la stessa istituzione. È stato Communication manager dell'EuroScience Open Forum – ESOF2020 Trieste. È autore o co-autore di numerosi saggi sul rapporto tra scienza e società, tra cui "Il giornalismo scientifico" e, con Chiara Tallacchini, "Manifesto per un'educazione civica alla scienza" (Codice Edizioni)



MARIACHIARA TALLACCHINI

Professore ordinario presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Piacenza, dove insegna "Filosofia del diritto", svolge da molti anni il corso di "Scienza e diritto" presso il Master in Comunicazione della scienza della SISSA di Trieste. I suoi principali interessi riguardano la regolazione giuridica della scienza e i rapporti tra scienza e democrazia. Ha collaborato con la Commissione Europea in qualità di esperto e valutatore di progetti e ha lavorato presso il Joint Research Center (JRC) di Ispra sull'etica delle Information and Communication Technologies (ICT).

Prenotazione: https://millepioppi.it/events/manifesto-per-una-educazione-libera-alla-scienza/

DOMENICA 24 SETTEMBRE alle ore 17.30

UN PAESE VERDISSIMO, LE SUE API E ALTRI ABITANTI



L'autore Gianumberto Accinelli presenterà il suo libro "Verde come l'Italia"



GIANUMBERTO ACCINELLI

Entomologo e scrittore, trasmette la sua passione per la natura in progetti di eco-narrazione. Ha scritto numerosi libri tra cui "Verde come l'Italia", "La meravigliosa vita delle farfalle", "La meravigliosa vita delle api" e "I fili invisibili della natura", pubblicato in Germania, Cina e Spagna, e vincitore del prestigioso premio Deutscher Jugendliteraturpreis. Racconta storie di natura alla radio ("Il volo del mattino" di Radio Deejay e "Ovunque6" di Rai Radio 2). È stato selezionato dal Corriere della Sera tra le venti persone che stanno cambiando l'Italia.

Prenotazione: https://millepioppi.it/events/un-paese-verdissimo-le-sue-api-e-altri-abitanti/

Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità si trova in Località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR).

Per informazioni: 0524/583595 - mumab@millepioppi.it