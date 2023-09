Proposte per le scuole nelle aree protette e in classe

E' online il nuovo catalogo con le proposte educative all'interno delle aree protette, parchi e riserve, oppure a scuola.

Le attività sono dedicate a tutti gli studenti, dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di II° grado oltre a progetti studiati appositamente per i PCTO.

Quest'anno è stata introdotta una novità importante!

Le attività prevedono un piccolo costo per studente sia per le proposte prioritarie sia per le proposte speciali.

Visita la pagina dedicata alle scuole per avere tutte le informazioni dettagliate e scarica il catalogo.