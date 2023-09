L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna è orgogliosa di annunciare che



la Vena del Gesso Romagnola e la Grotta di Onferno

sono state dichiarate dall'Unesco

Patrimonio Mondiale dell'Umanità



insieme ai Gessi Bolognesi e di Zola Predosa, alle Evaporiti di San Leo e all'Alta Valle del Secchia e alla Bassa Collina Reggiana.



Oggi, 19 settembre 2023, la decisione è stata comunicata nel primo pomeriggio durante la 45ma sessione allargata del Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco, a Riyadh in Arabia Saudita.



Le aree carsiche nelle evaporiti dell'Emilia Romagna sono un fenomeno unico, di straordinario valore non solo geologico, ma anche biologico, archeologico, storico e culturale e la loro quasi totalità ricade all'interno di Parchi Nazionali e/o Regionali: un'area dall'estensione di 3.680 ettari tutelata da leggi regionali, nazionali e internazionali. Tra l'altro, queste aree carsiche ospitano, al loro interno, la più grande e la più profonda grotta epigenica in gesso del mondo.



Centinaia, inoltre, sono le pubblicazioni sull'argomento in un arco di tempo di oltre due secoli. I Gessi messiniani sono stati i più studiati al mondo a partire, addirittura, dal XVI secolo.



In un recente documento ufficiale dell'UNESCO si puntualizzava, a tal proposito, che nel complesso dei fenomeni carsici rappresentati negli attuali siti riconosciuti come World Heritage quelli nei gessi erano del tutto assenti e pertanto si invitavano le Nazioni con tali fenomeni a farsi parte attiva per una loro proposta.



Per l'Italia si tratta del sesto paesaggio naturale riconosciuto Patrimonio Unesco, dopo le Dolomiti, l'Etna, le Eolie e le Faggete vetuste delle Foreste Casentinesi e Monte San Giorgio tra Italia e Svizzera.



Un ulteriore riconoscimento a dimostrazione che il nostro territorio è ricco di eccellenze naturalistiche da valorizzare e proteggere.



Il Parco della Vena del Gesso Romagnola e la riserva di Onferno grazie già all'eccellente livello di centri visita, sentieristica e accoglienza sono pronti ad accogliere i visitatori che vorranno apprezzare questo straordinario paesaggio naturale, oggi patrimonio dell'umanità.



Per informazioni più approfondite, è possibile consultare il sito della Regione Emilia-Romagna

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/sette-siti-delle-aree-carsiche-e-gessose-dell2019appennino-emiliano-romagnolo-proposti-per-la-candidatura-a-patrimonio-unesco