Domenica 24 settembre, presso il Bosco delle Querce di Seveso e Mede (Via Ada Negri), vi aspetta un bellissimo bagno di suoni emessi da strumenti sia antichi che moderni e che potrete ascoltare da seduti o sdraiati.

Altre info utili:

durata dell'attività: 1 ora;

primo incontro: ore 10 - secondo incontro: ore 15

- secondo incontro: l'attività verrá svolta in piccoli gruppi che saranno composti da adulti;

iscrizione obbligatoria;

in caso di maltempo, l'attività verrà svolta al Centro Visite del parco.

siate puntuali!

Per maggiori info, cliccare qui#mce_temp_url# (prenotazione su Eventbrite, per l'incontro della mattina) e qui (prenotazione su Eventbrite, per l'incontro del pomeriggio) #mce_temp_url#