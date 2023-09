I parchi all'evento promosso dal Ministro per le Disabilità e dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Le buone pratiche delle aree protette per favorire la fruizione dei parchi per le persone diversamente abili. Questo il senso della partecipazione di Federparchi, con un suo spazio, a Expo AID 2023, l'evento promosso dal Ministro per le Disabilità e dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Lo scopo di Expo AID è quello di declinare i principi della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità al fine di definire strategie concrete per la stesura del nuovo Piano Nazionale sulla disabilità.

Si tratta della prima edizione di un grande evento nazionale, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, dedicato al mondo del Terzo Settore e dell'associazionismo italiano, si svolgerà il 22 e 23 settembre al Palacongressi di Rimini. Sono previste attività sportive e ricreative, un'area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione.