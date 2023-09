Lex - esclusione di specifiche zone di caccia dal piano regionale faunistico

La Corte Costituzionale ha espresso un giudizio di illegittimità costituzionale sull'art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"». Il giudizio è stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra il Comune di Rivoli Veronese e la Regione Veneto.