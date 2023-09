Mandrialooonga 8 ottobre 2023

CAMMINATE REALI 2023

Lungo la Via dei Re: 4 suggestivi percorsi a piedi tra natura e storia, alla scoperta del territorio e delle sue Residenze Sabaude, Patrimonio dell'Umanità, come meta.

Un teatro di Storia, Paesaggio e Natura

ITINERARIO 4 Mandrialooonga: Reggia di Venaria

DUE Percorsi ad anello: circa 10km e circa 20km

Dalla magnificenza della Reggia di Venaria si percorrono i suoi superbi Giardini per entrare al Parco della Mandria, un tempo territorio di caccia dei Savoia: solcando un ambiente naturale incontaminato e ricco di storia, si arriva ai luoghi intimi vissuti da Vittorio Emanuele II e dalla "Bela Rosina" ammirando il Castello della Mandria e camminando attorno alla Villa dei Laghi, spazio solitamente inaccessibile, per poi tornare alla Reggia attraverso boschi e prati da favola.

Ritrovo alle ore 8.00 alla Reggia di Venaria (percorso nei Giardini) per ritiro maglietta. Previsti ristoro di tappe e ristoro finale.

In caso di maltempo: rimandato a domenica 22 ottobre.

DETTAGLI

La quota di iscrizione comprende: assicurazione, assistenza durante il percorso, maglietta dedicata (per over 12 anni) per ogni Camminata, bicchiere telescopico, servizio navetta quando prevista, ristoro di tappe e ristoro finale, ingresso ai Giardini della Reggia di Venaria.

Manifestazione ludico motoria non competitiva a passo libero aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota non comprende l'ingresso alle Residenze.

Data: 8 Ottobre 2023

Ritrovo: 08:00

Arrivo previsto: 12:30

Ritrovo: Reggia di Venaria

Infoline: +393289655260 (dalle 09.00 alle 12.00) / +393891936842 (dalle 15.00 alle 18.00)

WHATSAPP +39.3891936842

Email: info@camminatereali.it

Iscrizioni

Singola Camminata - € 25

Ridotto Under 18 anni, Associazione 2FHiking, Royal Pass e Abbonamento Musei € 20

Under 12 € 10

Bambini sotto i 6 anni Gratis

AVVISO PER GLI "AMICI A 4 ZAMPE" - Purtroppo gli "amici a 4 zampe" non possono partecipare a quest'ultimo itinerario, perché non è stato possibile realizzare il percorso alternativo alla Camminata prevista all'interno del Parco della Mandria (dove i cani non possono accedere per ragioni di tutela naturalistica e salvaguardia della fauna libera).

Ci spiace per l'inconveniente verificatosi in questa occasione.