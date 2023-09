Si parlerà di "Cammini ed esperienze sulle Antiche Vie" nella giornata-seminario in programma il prossimo venerdì 6 ottobre, dalle ore 10 alle 18, all'hotel Appennino di San Pellegrino in Alpe. Si parlerà e ci si confronterà, in particolare, sulle Antiche Vie che valicano il crinale appenninico, dove una delle tappe più suggestive ed evocative è rappresentata proprio dalla sede del seminario, dove s'incrociano due regioni (Emilia e Toscana), due province (Modena e Lucca) e due cammini storici, la Via Vandelli (Modena-Massa) e la Via Matildica del Volto Santo (Mantova-Lucca).

Ad organizzare la giornata l'Ente Parchi Emilia Centrale che, sulla scorta della recente conclusione degli interventi del progetto "Le Antiche Vie del Frignano e della Badia: ponti fra storia e natura", realizzati con risorse proprie e un finanziamento del GAL Antico Frignano, ha voluto chiamare a raccolta tutti gli "attori" (stakeholder) interessati al tema, dalle pubbliche amministrazioni agli enti gestori delle aree protette, dalle associazioni agli organismi di valorizzazione, dalle società di promozione turistica fino alle istituzioni ecclesiastiche coinvolte nei "cammini della fede". L'obiettivo è quello di favorire un momento di riflessione comune - da un versante all'altro del crinale tosco-emiliano - su un tema che sempre più fa da catalizzatore per istituzioni, enti e cittadini, con molteplici risvolti: turistici, ambientali, territoriali e religiosi.

La giornata sarà divisa in due momenti: una tavola rotonda al mattino e un convegno al pomeriggio (vedi programma allegato). Nella prima, dal titolo "Cammini e Appennino", coordinata, a partire dalle ore 10, dal direttore di TRC, Ettore Tazzioli, è in programma un nutrito parterre di ospiti, in maggioranza rappresentanti delle istituzioni. Dopo la scopertura di un murale dedicato alle vie di San Pellegrino ed il pranzo a buffet, a partire dalle ore 14.30 si svolgerà il convegno "Il recupero, la comunicazione e la promozione dei Cammini e delle Antiche Vie", coordinato dal direttore dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Valerio Fioravanti. Qui i relatori saranno tecnici e "addetti ai lavori" che affronteranno il tema da diversi punti di vista, da quello storico a quello della valorizzazione, da quello turistico a quello spirituale, fin'anche a quello terapeutico. Dopo lo spazio per le domande e gli interventi del pubblico, i lavori della giornata si concluderanno con l'intervento finale del presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Luciana Serri.

La partecipazione è gratuita e la giornata-seminario è stata approvata per l'acquisizione di crediti dall'Associazione delle Guide Ambientali (AIGAE).

Info e adesioni: claudia.piacentini@parchiemiliacentrale.it; tel. 0536 72134.