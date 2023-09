Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre giunge a conclusione la seconda edizione di "Bloom. La Riserva del teatro", un progetto della Corte Ospitale e Giuliana Musso che unisce 15 artisti e 30 cittadini per raccontare la Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Il fine settimana sarà una festa, con due giorni si spettacoli, laboratori e visite guidate per grandi e piccoli, tra La Corte Ospitale e la Riserva del Secchia.

L'edizione di Bloom 2023 fa del parallelismo tra arte e natura il luogo fisico e simbolico in cui far germogliare un nuovo processo creativo e comunitario: grazie alla collaborazione con l'Ente Parchi Emilia Centrale il progetto ha indagato la Riserva naturale del Secchia con le esplorazioni di 30 cittadini che hanno raccolto storie del territorio, che hanno poi consegnato a 15 giovani neodiplomati delle scuole d'arte drammatica o giovani professionisti, arrivati a Rubiera da ogni parte d'Italia per frequentare il corso di alta formazione con Giuliana Musso, i quali hanno messo in campo il "teatro d'indagine", passando in pochi giorni dalla ricerca alla drammaturgia, dai dati alla poesia.

Sia sabato che domenica si svolgeranno laboratori pomeridiani per bambini (ore 15.30 e 17.30) e una visita guidata alla Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia aperta a tutti (ore 15.30), che si concluderà alla Corte Ospitale con un aperitivo con artisti e cittadini di Bloom e, alle ore 18.30, lo spettacolo conclusivo con gli allievi di Bloom "Viene prima l'acqua o la terra? Scintille di drammaturgie attorno al tema di un fiume, un paese, un ostello per pellegrini e una riserva naturale. Un incontro tra artisti e cittadini", a cura di Giuliana Musso con la collaborazione di Francesco Fassone.

Solo nella giornata di domenica 1 ottobre, alle ore 10, la biciclettata per bambini e famiglie "Tutti in sella!" alla scoperta della Riserva naturale Cassa di espansione del fiume Secchia organizzata dall'Ente Parchi Emilia Centrale (qui il dettaglio: https://www.parchiemiliacentrale.it/iniziativa.php?id=111662).

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione. Info: tel. 0522 621133.

A questo link il programma completo https://corteospitale.org/site/il-programma-di-bloom-2023/