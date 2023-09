Ad ottobre iniziative alla scoperta del progetto LIFE 4Oak Forests per la salvaguardia dei boschi del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna è beneficiario coordinatore del progetto LIFE 4Oak Forests, progetto dedicato all'individuazione di strumenti di gestione per la conservazione, il miglioramento e l'aumento della struttura e della composizione della biodiversità nelle foreste di quercia all'interno di siti della Rete Natura 2000 in Italia e Ungheria.

Il prossimo mese di ottobre sarà dedicato alla promozione dei temi affrontati dal progetto e ai risultati finora ottenuti.

Si inizierà sabato 14 ottobre con il forum "E per tetto un cielo di foglie", giornata dedicata alla scoperta della vita selvatica nei boschi di quercia. Durante la mattinata ci saranno diversi interventi da parte di ricercatori e tecnici legati al progetto che racconteranno e mostreranno i tanti abitanti dei boschi di quercia e il pomeriggio sarà dedicato a una breve escursione assieme agli esperti lungo il Sentiero Natura dedicato al progetto e all'inaugurazione del nuovo capanno birdwatching "Pudachén" e l'apertura della mostra fotografica "RAPTORS - PREDATORI DELL'ARIA" a cura di Roberto Zaffi e Luciano Piazza.

Presso il Centro Visite di Ca' Carnè a Brisighella (RA).

Si continuerà subito domenica 15 ottobre con il "Family day", sempre presso il Centro Visite di Ca' Carnè a Brisighella (RA), con escursioni, laboratori e giochi alla scoperta del bosco per bambini e famiglie.

Sabato 21 ottobre sarà poi la volta del "Forest day", giornata dedicata a escursioni alla scoperta del bosco con le guide ufficiali del Parco della Vena del Gesso Romagnola:

CENTRO VISITE CÀ CARNÈ - BRISIGHELLA (RA)

Ore 9.30/12.30

Da Carnè a Rontana tra natura e archeologia

Ore 14.30/17.30

Quercie e altri alberi monumentali



CENTRO VISITE CASA DEL FIUME - BORGO TOSSIGNANO (BO)

Ore 8.30/11.30

Nei boschi delle quercie di cristallo

Ore 14.00/17.00

Alla scoperta delle anse di Campola

Tutte le iniziative saranno gratuite.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 3351209933

e-mail promozione@parchiromagna.it