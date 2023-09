Il Consiglio direttivo della Federparchi aveva deliberato il trasferimento

Il Consiglio Direttivo della Federparchi aveva deliberato, nell'ultima riunione dello scorso 6 settembre, di destinare i fondi raccolti per il recente alluvione in Emilia Romagna alla Comunità del parco nazionale delle Foreste Casentinesi. La raccolta fondi riguardava i danni subiti dai piccoli comuni colpiti dagli eventi atmosferici e rientranti nell'area a ridosso del parco. La raccolta ha raggiunto la cifra di ottomila euro che sono stati quindi trasferiti alla comunità del parco presieduta dalla sindaca del comune di Premilcuore Ursula Valmori. Sarà quindi la Comunità del parco a decidere come impiegare la somma raccolta grazie ai contributi di cittadini, associazioni ed enti.