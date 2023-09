Due giorni in Spagna per acquisire le necessarie competenze, iscrizioni entro l’8 ottobre

Europarc federation propone un corso di formazione per verificatori per la Carta Europea del Turismo Sostenibile Parte-1 a fronte della crescente richiesta di adesione alla Carta.

Questo il messaggio di invito: Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo già 24 aree protette registrate per le valutazioni del 2024. Questo rappresenta sia una sfida significativa che una meravigliosa opportunità. La sfida consiste nell'assicurarsi di avere abbastanza verificatori per soddisfare la domanda, mentre si presenta l'opportunità di introdurre nuovi verificatori nel programma per la

E chi meglio dei tecnici con una vasta esperienza nella CETS può prepararsi e diventare uno dei nostri verificatori esterni? Essere un verificatore permetterà di esplorare le realtà di altre aree protette e di godere di opportunità di networking. Basterà frequentare il prossimo corso di formazione di 2 giorni a Segovia (vicino a Madrid). Da mercoledì 31 gennaio 15:00 a venerdì 2 febbraio 13:00. Viaggio a carico dei partecipanti. Vitto e alloggio coperti dalla Federazione EUROPARC.

Iscrizioni entro l'8 ottobre

Link per la registrazione

Info tel Federparchi 06-5160 4940 (Corrado Teofili)