Appuntamenti dal 29 settembre al 1° ottobre 2023

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

L'Ufficio Turistico, causa lavori presso l'Ingresso di Ponte Verde, dal 25/7 è stato spostato presso gli Uffici di Borgo Castello da martedì a venerdì e negli Uffici di Fruizione nei fine settimana e festivi, con i seguenti orari:

Dal 1° ottobre:

Martedì a Venerdì 10 – 12/ 14 – 16.30

Sabato e domenica 10 – 13 / 13.30 – 14.30

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

RISERVE

Domenica 30 settembre – QUOVAUDA

Escursione adatta a tutti nel cuore della Riserva

PARCO DI STUPINIGI

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre

10° edizione Fiera di Stupinigi!

PARCO DELLA MANDRIA

ATTENZIONE! IL PARCO CAMBIA ORARIO - CHIUSURA ORE 19 a partire da domenica 1° ottobre!

Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre speciale Bramito!

Passeggiate serali alla scoperta del Re del Bosco!

Domenica 1° Ottobre appuntamento pomeridiano con i Sentieri del Lupo

Cascina Brero nel mese di OTTOBRE è aperta il giovedì, venerdì, sabato e domenica con attività e novità per tutta la famiglia! Non è necessario prenotare, a meno che non siate un gruppo numeroso!

Per tutto il fine settimana il Parco Avventura a Cascina Oslera

Passeggiate a cavallo per tutti i gusti!

Sport

Riprendono a settembre gli appuntamenti del sabato mattina per correre ed allenarsi insieme nel Parco!

SABATO 30 (alle ore 7) e DOMENICA 1° ottobre (alle ore 9.30) ecco gli appuntamenti





Le attività non necessitano di prenotazione, l'importante è essere puntuali