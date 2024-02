A Siggen (Germania) dal 4 al 6 marzo 2024 analisi e approfondimenti sulle AMP. 5 febbraio ultimo giorno per registrazione

L'efficacia della gestione è fondamentale per raggiungere sia gli obiettivi globali del 30x30, che gli obiettivi di conservazione per cui sono designate le Aree Marine Protette. La valutazione dell'efficacia gestionale delle AMP si è rivelata una componente chiave per il loro management. Per supportare gli associati EUROPARC Federation promuove un seminario che si volgerà dal 4 al 6 marzo a Siggen Heringsdorf in Germania.

Per i soci di Europarc la partecipazione al seminario è gratuita, compresa di vitto e alloggio; a carico dei partecipanti restano le spese di viaggio.

Link a Europark per info

(1a pubblicazione 29 novembre 2023, ultimo refresh 5 feb)