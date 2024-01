Un utile strumento usato nella rete sentieristica del Monte Fuso

Uno dei problemi principali di tutti gli sport praticati in outdoor è (in caso di emergenza) saper localizzare con precisione la propria posizione per comunicarlo alla centrale operativa di soccorso, specie nelle aree dove è scarsa la copertura telefonica o dati.

Lo stesso discorso vale anche per gli operatori di diverse attività rurali o forestali che svolgono il loro lavoro in luoghi scarsamente urbanizzati, difficilmente accessibili e poco frequentati (taglia legna, agricoltori, allevatori, ecc.).

Nel nostro progetto (in corso) di ammodernamento ed estensione della rete escursionistica e cicloescursionistica del Monte Fuso nel Parco dei Cento Laghi stiamo sperimentando il sistema WPR.

Ma cos'è? A cosa serve? Come utilizzarlo?

Proprio al fine quindi di rendere più sicura la frequentazione di boschi, montagne, parchi, sentieri, nel 2010 è nata l'idea dei WPR (Way Point Rescue).

Cosa sono i WPR? Sono punti noti, geolocalizzati e riconoscibili poiché caratterizzati da tabellature di segnalazione poste in loco.

Come funziona il sistema WPR?

Ogni cartello è composto da un identificativo alfanumerico che riporta le indicazioni della provincia, del comune in cui si trova ed un numero progressivo che può andare da 1 a 9999.

Per ognuno di questi WPR è stata redatta una scheda disponibile ai soccorritori sulla quale vengono riportati:

• la posizione (latitudine e longitudine);

• le caratteristiche del luogo di posizionamento (sentiero, carraia, prato, ecc);

• a quanti metri di distanza si trova la strada asfaltata più vicina;

• se è raggiungibile da mezzi terrestri, come, da dove;

• la foto del luogo.

Con questo sistema, alla persona che si dovesse trovare nella necessità di ricevere soccorso basterebbero pochi secondi per comunicare la propria posizione alla Centrale Operativa riportando il codice alfanumerico contenuto nel cartello (p.es.: PR NA 13...), permettendo così di individuare, senza ombra di dubbio, il punto di provenienza della richiesta di soccorso e, automaticamente, anche dove inviare la squadra.

Come utilizzare i WPR ?

In caso di necessità di soccorso è sufficiente seguire i tre passi indicati sul cartello:

1) chiamare il numero di emergenza 118 (o, se già attivo, il numero unico di emergenza 112)

2) riportare all'operatore/operatrice il codice alfanumerico contenuto nel cartello

3) attendere i soccorsi senza muoversi dal punto indicato

Sui sentieri del Monte Fuso sono state posate decine e decine di tabelle con i vari WPR118 i cui punti di posa saranno anche riportati nella Carta Escursionistica in corso di realizzazione.