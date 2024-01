Lex – Link al FVOE Autorità Anticorruzione

E' disponibile sul sito della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'accesso al sito per il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.

Link ad ANAC