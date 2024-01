La vice presidente Santina Grande rimarca l'importanza per i parchi delle professionalità scientifiche

"Le aree naturali protette hanno bisogno di figure di alta specializzazione per portare avanti la loro missione principale di tutela della biodiversità. Il rafforzamento e la semplificazione all'accesso professionale per i profili di biologi ambientali è di fondamentale importanza per il sistema del parchi." Lo ha affermato la vicepresidente di Federparchi Santina Grande intervenendo all'evento "Il Corso di Studio Unificato Scienze biologiche e Biologia incontra il mondo del lavoro. I Biologi della Next Generation UE", organizzato dall'Università del Molise in occasione dell'avvio del nuovo corso di laurea magistrale in biologia generale - ambientale e biodiversità - nutrizionale igiene e sicurezza degli alimenti.

La novità consiste nel fatto che la L. 163/2021 semplifica le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Anche la laurea in biologia sarà, dunque, una laurea abilitante, cioè che non necessiterà più dell'esame di stato per accedere al mondo del lavoro, bensì di un tirocinio di 150 ore da svolgere presso enti pubblici o privati.

Santina Grande ha portato i saluti del presidente di Federparchi Luca Santini ed ha sottolineato l'importanza, per il sistema dei parchi, delle professionalità scientifiche-ambientali che potranno derivare dal nuovo corso di laurea. "L'Italia è il paese europeo più ricco di biodiversità. protette - ha aggiunto Grande - La Federazione delle aree protette è disponibile a sottoscrivere convenzioni che permetteranno ai futuri biologi di svolgere il proprio tirocinio nei parchi italiani."