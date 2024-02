Lex – quesito ARAN per personale di diverso Comune

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) ha risposto ad un quesito (cfl238) che chiedeva se fosse possibile riconoscere un rimborso chilometrico per spese di viaggio a personale di altro Comune utilizzato in convenzione secondo il metodo dello scavalco condiviso.

Con riferimento al quesito in esame, non si può che rilevare che l'art. 23, comma 4, del CCNL del 16 novembre 2022 consente, nei casi ivi richiamati, di riconoscere il trattamento di trasferta. Per quanto riguarda le modalità di tale trattamento, come disposto dall'art. 57, comma 9, del medesimo CCNL "Gli enti stabiliscono, previa informazione ai sensi dell'art. 4 (Informazione), con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 7 "; in sede di convenzione gli Enti stabiliranno le modalità di riparto degli oneri economici