Tanti spunti e informazioni da scoprire sul mondo delle aree protette e sulla conservazione della natura

Dal 2004 ad oggi la rivista Storie Naturali ha raccontato le principali iniziative promosse e realizzate dai parchi e dalle riserve naturali dell'Emilia-Romagna ed è stata uno strumento efficace per illustrare le politiche regionali in questo settore. La Rivista, che ha cadenza annuale, viene realizzata dal Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti di gestione della aree protette regionali.

Diversi i temi trattati in questo numero: dall'approvazione da parte dell'UNESCO del nuovo sito naturale in Emilia-Romagna "Il Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale" alle azioni forestali di conservazione per aumentare la biodiversità dei boschi di quercia nel Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola, realizzate nell'ambito del progetto Life4Oak Forests. Nel nuovo volume, anche un articolo dedicato ai nuovi allestimenti per valorizzare la Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

La Rivista, oltre alla versione on line in pdf e sfogliabile, è disponibile anche in formato cartaceo gratuito nei centri visita dei parchi e delle riserve, presso l'URP della Regione Emilia-Romagna e il Settore aree protette foreste e sviluppo zone montane.

Scopri la Rivista e leggi tutte le news delle Aree protette dell'Emilia-Romagna!