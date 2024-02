Al cinema Europa di Faenza un documentario naturalistico dedicato alla biodiversità, sulle tracce del progetto Life4Oak Forests

La biodiversità delle foreste di quercia è in declino a causa del forte uso antropico. Il progetto Life4Oak Forests, in corso dal 2017 nel Parco della Vena del Gesso e in altre Aree protette dell'Ungheria, ha lo scopo di ribaltare questo processo negativo per mezzo di interventi di conservazione che promuovano la rigenerazione delle foreste e ne ripristinino la diversità strutturale, la composizione delle specie autoctone e dei micro-habitat.

Nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola sono state individuate 5 aree di intervento - Località Gesso, Monte Mauro, Carnè-Rontana, Monte Penzola e Riva di S. Biagio - nelle quali sono state effettuate azioni mirate, tra queste la selezione delle piante per creare microhabitat per innumerevoli specie, la realizzazione di operazioni per garantire la diffusione e lo sviluppo delle querce liberando l'intorno degli alberi più grandi dalla vegetazione e favorire la loro crescita e disseminazione, l'apertura di piccole e grandi radure affinché la luce entri nel bosco, la disseminazione di querce e di altre specie come sorbi, olmi ed aceri. Obiettivo degli interventi è stato accelerare il processo di evoluzione del bosco verso una foresta naturale, aumentando così la biodiversità e le popolazioni di mammiferi, uccelli, insetti, piante e funghi nelle aree protette interessate dalle attività.

Il progetto Life4Oak Forests mira inoltre ad aumentare la consapevolezza del pubblico sull'importanza della biodiversità delle foreste, con questa finalità segnaliamo il film per famiglie "La Quercia e i suoi abitanti", diretto dal maestro dei documentari naturalistici Laurent Charbonnier.

Candidato come Miglior Documentario ai César 2023, ritrae la magnificenza della natura e descrive la magia della vita che nasce e si sviluppa intorno a una quercia centenaria. Tra gli alberi più alti e maestosi dell'emisfero settentrionale, la quercia è da tempo simbolo di forza e longevità, e per molti è anche sinonimo di speranza nella vita per le generazioni future.

"La Quercia e i suoi abitanti" è in programma domenica 11 febbraio alle ore 16:00 presso il Cinema Europa di Faenza.





Scopri di più sul progetto Life4Oak Forests

Sito ufficiale del Progetto it.life4oakforests.eu

#life4OakForests

Guarda il trailer de "La Quercia e i suoi abitanti"