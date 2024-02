L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna mette a disposizione una borsa di studio naturalistica finanziata grazie alla concessione del finanziamento relativa al progetto "Meiofauna delle acque carsiche della Vena del Gesso Romagnola" presentato nell'ambito del bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette, da finanziare nell'ambito del programma di ricerca del centro nazionale della biodiversità "National Biodiversity Future Center (NBFC), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "istruzione e ricerca" – Componente 2, "dalla ricerca all'impresa" – linea di investimento 1.4, "potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key anabling technologies", finanziato dall'unione europea – NEXTGENERATIONEU" progetto [NBFC] [CN00000033].

Tutte le informazioni nel Bando qui sotto.