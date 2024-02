Con i primi Tavoli tematici di mercoledì 14 febbraio, alle ore 18, presso Palazzo Vecchio al Mauriziano (via Pasteur 11 a Reggio Emilia), prende il via il Laboratorio urbano per l'area protetta del Rodano: un'opportunità per i cittadini, le associazioni e i portatori d'interesse di condividere e co-progettare azioni e attività per l'istituzione del "Paesaggio naturale e seminaturale protetto del torrente Rodano e rii del Mauriziano", che vede coinvolto anche l'Ente Parchi Emilia Centrale.

I Tavoli tematici (quattro, in base al tema) costituiscono la prima tappa del percorso di partecipazione che porterà alla candidatura della nuova area naturalistica protetta alla Giunta della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un percorso di condivisione e partecipazione di tutti gli attori coinvolti, di una co-progettazione sviluppata assieme ad Associazioni ed Enti interessati, coinvolgendo anche i cittadini appartenenti alle sei Consulte territoriali di riferimento e le aziende agricole presenti nell'area.

I Tavoli tematici del 14 febbraio sono dedicati a "Beni culturali e memorie storiche" e "Comunicazione e marketing" e saranno replicati il 28 febbraio. Gli altri due Tavoli dedicati a "Tutela della rete ecologica" e "Valorizzazione dei sentieri e della mobilità lenta" si svolgeranno invece il 21 febbraio ed il 6 marzo. Tutti nella stessa sede e alla stessa ora dei primi.

Per partecipare occorre iscriversi alla pagina www.comune.re.it/parcorodano

Info: tel. 0522 456157 - 0522 456158; parcorodano@comune.re.it