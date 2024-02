Nella Riserva dei Ghirardi domenica 18 febbraio

La salvaguardia della biodiversità agraria, delle infinite varietà di ortaggi, frutti antichi grandi e piccoli, cerali e legumi selezionati dall'uomo attraverso i secoli, a partire da poche specie selvatiche, è in gran parte affidata ai piccoli agricoltori, agli appassionati che fanno fiorire orti belli come giardini sui versanti meglio esposti delle colline e montagne, custodi di saperi tramandati da generazioni.

Presso il Centro Visite una giornata dedicata all'incontro di questi saperi e allo scambio di sementi e marze per favorire la sopravvivenza di questa ricchezza inestimabile patrimonio della cultura (e coltura) di Appennino.

Lo scambio si svolgerà in termini di reciprocità e in piccole quantità, assumendosi l'impegno per la riproduzione, per favorire l'adattabilità e la conoscenza, per continuare a riprodurre varietà autoctone e antiche.

Il pranzo sarà condiviso, ognuno porta qualcosa (anche piatto, bicchiere e posate).

L'iniziativa è sabato 18 febbraio 2024 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Centro Visite.

Giornata rivolta a piccoli agricoltori e appassionati, a cura dei Piccoli Produttori Valtaresi, un gruppo di Produttori con finalità di presidio umano, culturale e alimentare sulle montagne della Valtaro e dintorni.

Possibilità di partecipare al corso di potatura e innesto (gratuito su prenotazione).

Il Centro Visite si trova sulla strada tra Borgotaro e Porcigatone (seguire indicazioni Oasi WWF da Borgotaro - PR)

Info: 349 7736093 - info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it