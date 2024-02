Il Parco Adda Nord è tra i cinque enti che hanno aderito al bando di Regione Lombardia "Restiamo Insieme", il cui scopo è quello di sostenere la realizzazione di proposte rivolte all'infanzia e all'adolescenza (8-18 anni).

Il programma di iniziative realizzato si chiama Bottanuco Young e a breve ci saranno i primi appuntamenti che vedono direttamente coinvolto il Parco. Vediamoli insieme:

Domenica 18 febbraio ci sarà una passeggiata alla scoperta dei nuovi boschi di Bottanuco guidata dalle Guardie Ecologiche del Parco. Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso la chiesa di San Giorgio in Via delle Viti.

Sabato 24 febbraio ci sarà una visita guidata con protagonista la nuova isola della Biodiversità e il Bee Point inaugurato in occasione dei festeggiamenti per il 40esimo anniversario dell'ente. A seguire ci saranno degustazioni di miele lombardo. In questo caso, il ritrovo è previsto alle ore 14.00 presso piazza San Vittore

Per l'ultimo appuntamento è possibile iscriversi entro il 19 febbraio: basta inviare una mail a info@parcoaddanord.it

Per scoprire le prossime attività del Parco Adda Nord, consultate il sito specifico!