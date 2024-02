Anche nel Parco Regionale della Vena del Gesso il progetto di ricerca sulla migrazione delle beccacce

Gli AA.TT.CC. RA2 e RA3 aderiscono al progetto di studio internazionale realizzato in partnership tra l'Associazione Amici di Scolopax, Federazione Italiana della caccia e dipartimento Scienze e Politiche Ambientali dell'Università di Milano.

Avviato nel 2009, il progetto di ricerca si avvale della partecipazione di cacciatori abilitati che collaborano in operazioni di censimento con il cane da ferma nel mese di febbraio, svolgendo il monitoraggio nei terreni del Parco e del pre-parco del Delta del Po, nelle aree collinari del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e nelle Oasi di protezione dell'A.T.C. RA3, mettendo poi a disposizione ali e dati da conferire all'Associazione Amici di Scolopax.

L'iniziativa prevede inoltre che alcuni esemplari vengano equipaggiati con trasmettitori GPS-GSM Ornitela OrniTrack-9 3G e liberati a seguito di dovuti controlli: pesatura, misurazione, prelievo sangue e tampone. Scolopax Overland si basa per questa attività sulla tecnologia dei mini-trasmettitori satellitari alimentati ad energia solare - dal peso di circa 5 grammi - che, una volta posizionati sulla schiena dell'animale, permettono di seguirne per alcuni mesi gli spostamenti anche a migliaia di chilometri di distanza.

La tecnologia applicata non crea alcun problema al volo e alle attività vitali delle beccacce, consente di monitorare giorno per giorno tutta l'attività svolta dalle beccacce conoscendo le date di partenza per la migrazione pre nuziale, il percorso effettuato per giungere al luogo di nidificazione e molte altre informazioni utili ad approfondire la conoscenza della specie.

Il progetto è autorizzato dalla regione Emilia Romagna e svolto in collaborazione con il Parco Regionale del Delta del PO e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola