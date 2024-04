Torna il Bioblitz Lombardia nelle Aree Protette, evento di Citizen Science di Regione Lombardia con il supporto di AREA Parchi, il Parco Regionale Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine!

Ogni anno, durante le attività organizzate presso le Aree Protette aderenti, i partecipanti, grazie all'uso dell'applicazione INaturalist e al supporto dei naturalisti, potranno aiutare ad implementare la banca dati della biodiversità di Lombardia!

I dati raccolti potranno infatti essere importanti per scoprire la presenza di una specie sconosciuta in una determinata zona o addirittura rara!

I partecipanti, infatti, andranno a fotografare le diverse forme di vita di un'Area Protetta: dalla falsa ortica alla grande quercia e dalla piccola formica all' Issoria lathonia!

Durante ogni edizione viene definito un gruppo tassonomico trasversale che ogni Area Protetta aderente al progetto censisce. Quest'anno la scelta è ricaduta sulle farfalle!

In collaborazione con l'Università di Torino, infatti, i partecipanti eseguiranno un censimento della durata di 15 minuti in cui registreranno tutte le specie di farfalle e gli individui visti.

I dati raccolti, verranno elaborati dall'università grazie all'inserimento all'interno di un'applicazione dedicata: ButterflyCount.

Perchè la scelta è ricaduta sulle farfalle?

Le farfalle sono preziosi bioindicatori degli ecosistemi terrestri perché soddisfano una serie di requisiti:

1. Sono facili da riconoscere

2. Sono molto sensibili ai cambiamenti (sia climatici che di habitat)

3.Sono un importante gruppo di insetti, i quali costituiscono collettivamente più di due terzi di tutte le specie sulla Terra

4.Insieme ad altri insetti, sono una componente vitale della catena alimentare, fornendo cibo per altri insetti così come per uccelli e mammiferi.

Come effettuare il censimento

I partecipanti, formati dai naturalisti presenti su campo, dovranno contare e individuare (grazie all'utilizzo di specifiche guide su campo) le diverse specie di farfalle presenti. I dati dovranno essere caricati, direttamente dai partecipanti, all'interno del progetto Bioblitz Lombardia 2024 dell'applicazione INaturalist.

Saranno poi i referenti delle Aree Protette, una volta validati i dati inseriti dai partecipanti, a caricarli nell'applicazione Butterfly Count.

Attenzione però, durante il censimento ci sono delle regole da seguire!

1. Il conteggio deve essere effettuato in un'area di 5x5x5 m;

2. Il conteggio dove essere effettuato in una giornata calda e soleggiata (almeno 13°C). In caso di tempo nuvoloso bisogna avere una temperatura di 17°C.

3. Il conteggio dovrebbe essere ripetuto per più volte

Tale metodologia è importante per determinare la presenza o l'assenza di una specie, più che il suo numero!

Partecipando a questa attività aiuterai nella raccolta dati per definire l'indicatore eBms.

Se vuoi scoprire come partecipare, clicca qui.

Cosa aspetti allora? Vesti i panni di un naturalista per un giorno e partecipa al Biolblita Lombardia il 17-18-19 maggio!