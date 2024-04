Escursione al Parco Spina Verde

Appuntamento per venerdì 19 aprile e venerdì 17 maggio con un itinerario speciale serale al Parco Regionale Spina Verde: "Notte alla vecchia cava".

La vecchia cava è un sito generalmente non accessibile, ma verrà aperto al pubblico in quest'occasione!

E' un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa, una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti.

Informazioni pratiche:

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: venerdì 19 aprile e 17 maggio

Orario: 21.30

Durata: circa 1,5 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria cliccando qui

Per altre informazioni contattare SlowLake: tel. 392.0279675 - info@slowlakecomo.