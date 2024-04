Domenica 21 aprile, una escursione nel Parco riservata ai soci CAI

Sono decenni, addirittura da prima della istituzione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, che le sezioni di Imola, Faenza e Lugo del Club Alpino Italiano assicurano la manutenzione degli oltre 160 km di sentieri della rete escursionistica dell'area protetta. Sentieri facili per escursioni familiari, sentieri tematici oppure sentieri più difficili per escursionisti esperti, ma comunque tutti con la stessa necessità di essere mantenuti percorribili. Per fare questo, ogni anno i volontari delle tre sezioni del Club Alpino Italiano dedicano centinaia di ore alla cura dei sentieri, in un lavoro silenzioso ed invisibile ma importantissimo, per fare sì che il Parco della Vena del Gesso Romagnola sia sempre meglio conosciuto e visitato, in sicurezza e nel rispetto di un ambiente fragile e bellissimo.

Con queste premesse, domenica 21 aprile 2024 le tre sezioni CAI di Imola, Faenza e Lugo celebreranno il rapporto con il Parco – e un po' si autocelebreranno – organizzando una escursione intersezionale aperta ai soli soci. Quest'anno, nella prima edizione di quello che diventerà un appuntamento da ripetersi ogni anno, verrà percorso uno dei sentieri più spettacolari dell'area protetta, il sentiero 705 della "Riva di San Biagio", con partenza ed arrivo a Tossignano.

L'escursione, patrocinata oltre che dall'Ente Parchi e Biodiversità Romagna anche dal Comune di Borgo Tossignano e dal Nuovo Circondario Imolese, vuole ulteriormente enfatizzare la presenza del Club Alpino Italiano a fianco del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, non solo per quanto riguarda la manutenzione ma anche per tante altre attività altrettanto importanti: dall'educazione ambientale, alle escursioni accompagnando le scuole, dalle attività di "montagnaterapia" rivolte a categorie fragili, alle attività di studio - geologico, naturalistico e anche storico - sulla Vena del Gesso.

Insomma, un rapporto, quello tra CAI e Parco, che con l'escursione del 21 aprile prossimo verrà ulteriormente suggellato, nel nome della collaborazione e della reciproca fiducia.