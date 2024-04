Fino al 2 giugno, una mostra didattica al Centro Culturale “M. Guaducci” di Zattaglia

Dal 13 aprile fino al 2 giugno, il Centro Culturale "M. Guaducci" di Zattaglia ospita la mostra didattica "Uomo e Natura. Una convivenza non sempre facile" che presenta gli elaborati didattici realizzati dagli studenti degli Istituti Comprensivi di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio che hanno partecipato al progetto.

L'obiettivo della mostra è quello di stimolare la curiosità dei ragazzi nei confronti della terra in cui vivono, incoraggiandoli a scoprire particolarità e curiosità attraverso un coinvolgimento multidisciplinare. In esposizione vi sono lavori che abbracciano tutte le materie di studio, offrendo così una panoramica completa e stimolante sul tema della relazione tra uomo e natura. Per visitare la mostra, basterà recarsi al Centro Culturale la domenica e i festivi dalle 15:00 alle 18:00, oppure prenotare una visita durante gli altri giorni della settimana.

Il progetto è promosso dall'Unione della Romagna Faentina, il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, i Comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Palestra della Scienza e il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza "D. Malmerendi".

Dove: Centro Culturale "M. Guaducci", Via Zattaglia, 22 Brisighella (RA)

Orari: domenica e festivi dalle 15:00 alle 18:00, oppure prenotare una visita durante gli altri giorni della settimana.