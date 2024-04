La comunità virtuale dei soci IUCN

E' online la piattaforma IUCN Engage, uno strumento operativo per tenere sempre connessa la comunità virtuale dei soci IUCN in tutto il mondo. La partecipazione al network consente di accedere a strumenti di condivisione e collaborazione digitali, partecipare ad eventi e condividere informazioni sulla tutela della biodiversità e tutti i temi affrontati dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.

IUCN Engage è utile anche per condividere ed essere aggiornati sulle attività delle Commissioni internazionali IUCN ed avere informazioni sui tanti progetti e iniziative internazionali per le attività di protezione della natura.

Link per la registrazione